«От Гершвина до Уандера»: сургутскую публику «зажгли» квартет Алексея Подымкина и приглашенный вокалист Робби Пэйт

В рамках VI фестиваля «60 параллель» на сцене Сургутской филармонии «зажгли» публику квартет Алексея Подымкина (г. Москва) и приглашенный вокалист Робби Пэйт (г. Бостон, США) с программой «От Гершвина до Уандера». Джазмены высокого класса устроили сургутским слушателям настоящий праздник музыки.

«Джаз — это выплеск энергии, которую накопила Америка». Так говорил Джордж Гершвин, один из величайших джазовых композиторов. По словам Алексея Подымкина, «соединивший несоединимое — европейскую и афроамериканскую музыку». Эта музыка прошла путь длиною в век. И мы увидели всю линию ее развития: Ирвинг Берлин, Фред Астер, Телониус Монк, Коул Портер, Декстер Гордон и многие другие выдающиеся композиторы стали героями этого вечера.

Безусловно, джаз это не та музыка, которая всегда исполняется одинаково, поэтому нельзя не отметить профессионализм и талант музыкантов. Аранжировка каждого номера открывала уникальное мастерство артистов, что особенно было заметно в нестандартном прочтении «классических» стандартов, например, «Summertime» Гершвина.

Особое наслаждение для меломана – следить за процессом импровизации джаз-бэнда, когда посреди «Tenderly» Уолтера Гросса может возникнуть мелодия «Каравана» Дюка Эллингтона, а в музыке Стиви Уандера – ритмы самбы и боссановы. Стандарты перетекали друг в друга в потоке импровизации без остановки: «Panterа» Декстера Гордона, «How high the moon» Моргана Льюиса, «There is superstition» Стиви Уандера, рождая в итоге огромную супер-композицию.

Робби Пэйт, поначалу скромный и даже застенчивый 25-летний парень, раскрыл огромный певческий потенциал. К концу вечера уже никто не мог удержаться от танцев под его «звериное» рычание, филигранные скэты и зычные переклички с залом на манер Меркьюри. «Эти ребята умеют завести зал!» - в восторге воскликнул один из слушателей.

Для команды Подымкина характерны сыгранность и гибкое взаимодействие, когда музыканты понимают друг друга без слов, как поется в композиции «Cheek to cheek». Робби Пэйт и Сергей Баулин (саксофон) устроили настоящую битву солистов, выясняя пределы виртуозности своих инструментов в «I got plenty о' nuttin» Гершвина.

Точные удары пиццикато контрабаса Макара Новикова, словно пульсирующие током, задают драйв и свинг звучанию бэнда, словно заведенные как часы в ритмах квикстепа.

Молодой 20-летний парень с внешностью интеллигента в очках и разноцветных носках — Михаил Фотченков! До того, как он обрушил на публику мощные полиритмичные биты, сложно было представить себе такого ударника! Привычный стереотип брутального драммера Михаил абсолютно разрушает. Но, какгласитслогансериала «Тhe Big Bang Theory»: «Smart is a new sexy». «Умный» подход и интеллигентность сквозили в каждом музыкальном движении джазменов, в их чутком отношении к филировке звука и к публике. Алексей Подымкин (фортепиано) специально по просьбе слушателей импровизировал "русское" на мелодике (прим. ред. - духовой инструмент в форме небольшой клавиатуры), подтвердив высказывание Бенни Грина о том, что «джазмен – это жонглер, который работает не с шариками, а с гармониями». Сургутская публика сразила музыкантов тем, как чутко и эмоционально реагировала на неожиданные «блюзовые» гармонии в «Подмосковных вечерах». Квартет Алексея Подымкина – это фирменный звук, напор ударных, надрыв саксофона, точность клавишных кластеров и бархатный окутывающий голос Робби Пэйта.

Мы задали несколько вопросов Робби Пэйту:

— Сколько лет вы занимаетесь музыкой?

— Я закончил Бостонскую консерваторию 2 года назад.

— Как познакомились с квартетом Подымкина?

— Они просто меня пригласили. Это как-то странно, до этого я ни разу не выезжал за пределы США. Очень забавно, я был в магазине, покупал себя айпад, и мне позвонил мой преподаватель. Я был очень счастлив!

— Сколько городов в России Вы уже посетили?

— Ооо, мы были везде! Каждый день новый город. Мне нравится в Сургуте, у вас много снега.

— Не замерзли?

— Я ведь из Бостона. Там тоже довольно холодно, хотя не настолько. В России есть несколько городов, где прям «уууф» (смеется).

— Вы из музыкальной семьи?

— Да, они тоже закончили консерваторию.

— У вас есть любимый композитор или музыкант сейчас?

— Я думаю, Стиви Уаандер, он замечательный автор песен, и все знают его песни. «Superstition» моя любимая. В Бостоне я особо не пою джаз, в основном в «свадебном» бэнде и пою эту песню каждую неделю. Все ее просто обожают!

(Переводчик интервью - Валерия Усманова)