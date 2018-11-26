​Пьём больше тюменцев, но меньше ямальцев: Югра расположилась на 41 месте рейтинга трезвости

В рейтинге Трезвости Регионов – 2018 Югра расположилась на 41 месте. Лучше обстоят дела с трезвостью среди регионов Уральского федерального округа в Тюменской (7 место списка) и Свердловской (38) областях. Хуже - в Челябинской (49), Курганской (62) областях и на Ямале (69).

Лидерами трезвости стали Чечня, Ингушетия и Дагестан. Аутсайдеры Чукотский АО, Магаданская область и Ненецкий АО.



Источник: trezvros.ru

Список составлен федеральным проектом «Трезвая Россия» и ВГТРК. При составлении рейтинга использовались данные о числе умерших от отравления алкоголем, количестве больных алкоголизмом, преступлений, совершенных нетрезвыми, объем проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта и другие.