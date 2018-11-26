​За выходные в Югре зарегистрировано четыре крупных ДТП

С 23 по 25 ноября на территории Югры произошло четыре автоаварии, в которых один человек погиб и семеро пострадали.

Смертельное ДТП случилось утром 24 ноября на 730 километре автодороги «Нефтеюганск – Мамонтово» Нефтеюганского района, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД округа. 33-летний мужчина, управляя автомобилем KiaRio, выехал на встречную полосу и врезался в фуру Scania. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия.