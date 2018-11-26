​Сургут вошел в топ-10 городов России с самым высоким качеством жизни

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ представили рейтинг городов России с самым высоким качеством жизни. В него вошли Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.

Проректор университета Алексей Зубец пояснил «Российской газете», что первое место Тюмени обеспечило то, что город оказывался в десятке лучших во всех составляемых рейтингах. С Сургутом же ситуация другая - его позиция была бы выше, «если бы не тяжелая ситуация с развитием образования и культуры».

Список составлен по итогам исследований качества жизни населения в городах России. В его основу легли результаты социологических исследований, проведенных в течение 2018 года в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек. Учитывались качество медицинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объем жилищного строительства, работа городских властей, оценка населением удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка горожанами своего уровня дохода. Для оценки качества жизни также использовались данные Росстата.