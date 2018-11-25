Украинские корабли вошли в территориальные воды России

Сегодня, 25 ноября, три военных корабля Украины незаконно пересекли российскую границу и двигались из Черного моря к Керченскому проливу. Такую информацию предоставили в ФСБ, назвав эти действия провокацией со стороны Киева.

В ответ власти Украины заявили, что во всем виновата Москва: российское судно «Дон» нарушило морское право и протаранило украинский рейдовый буксир в Азовском море. Буксир этот, по утверждению Киева, всего-навсего двигался из Одессы в Мариуполь.

В Крыму всю эту ситуацию связали с приближающимися выборами на Украине и стремлением украинских властей к эскалации конфликта с Россией.

UPD 15:30

Первый зампред Комитета по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что "сейчас будет решаться вопрос, как отвечать на это безобразие". Его слова цитируют РИА Новости. В Совете Федерации РФ заявили, что Россия делает все необходимое, чтобы избежать столкновения с украинскими кораблями.

UPD 16:10

В целях безопасности Керченский пролив закрыт для гражданских судов. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор предприятия Крымские морские порты Алексей Волков.