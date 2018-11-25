Фильм Хабенского «Собибор» покажут в США

Режиссерский дебют Константина Хабенского покажут в Соединеных Штатах Америки. Речь идет о фильме «Собибор». Права на его демонстрацию купила кинокомпания Samuel Goldwyn Films, сообщил «РИА Новости» креативный продюсер картины Илья Васильев: «Мы заключили сделку с американской компанией. Это будет обычный прокат. Кроме того, у нас был специальный показ фильма в Нью-Йорке, и будет еще один в Лос-Анджелесе».

Свет увидел «Собибор» в мае этого года. Кино посвящено истории единственного удавшегося восстания в нацистском концлагере.

Кстати, помимо прочего этот фильм уже выдвинут на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».