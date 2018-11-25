​Самый разрушительный пожар в истории Калифорнии почти локализован

Страшный пожар под именем «Кэмп», бушевавший на севере Калифорнии последние две с половиной недели, локализован на 95 процентов. Его уже признали самым разрушительным в истории штата. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американское Управление лесного хозяйства.

Площадь распространения огня составила 620 квадратных километров.

Было уничтожено порядка 14 тысяч домов.

Погибли больше 80 человек.

Число пропавших без вести составляло около тысячи человек, но сейчас оно сократилось до 475.

На ускорение тушения пожара повлияли начавшиеся дожди. Но они же могут помешать поиску тел погибших.