16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,6664   EUR  74,9385  

​Самый разрушительный пожар в истории Калифорнии почти локализован

Страшный пожар под именем «Кэмп», бушевавший на севере Калифорнии последние две с половиной недели, локализован на 95 процентов. Его уже признали самым разрушительным в истории штата. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американское Управление лесного хозяйства.

  • Площадь распространения огня составила 620 квадратных километров.
  • Было уничтожено порядка 14 тысяч домов.
  • Погибли больше 80 человек.
  • Число пропавших без вести составляло около тысячи человек, но сейчас оно сократилось до 475.

На ускорение тушения пожара повлияли начавшиеся дожди. Но они же могут помешать поиску тел погибших.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:41, просмотров: 119, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Руслан Бозиев: «Государство бросило учителя»

​Руслан Бозиев: «Государство бросило учителя»
Главный редактор журнала «Педагогика» Российской академии образования — о том, что творится в школах, колледжах и университетах России
Анастасия Семихатских Сегодня в 05:35
713 2
«Игры разума» – это квиз, не похожий на другие»

«Игры разума» – это квиз, не похожий на другие»
Создательница сургутской интеллектуальной викторины Светлана Мосендз в интервью рассказала о своем проекте, кто в нем может поучаствовать и какие призы ждут победителей
Константин Шперлинг 24 ноября в 20:26
516 0
​«В суицидальных мыслях я не сяду рисовать милых животных. Это фальшь»

​«В суицидальных мыслях я не сяду рисовать милых животных. Это фальшь»
Интервью с художником, культурным обозревателем и автором выставки «Коты и ты» Надей Макаренко
Анастасия Якупова 24 ноября в 11:46
824 0
​Рудион по пятницам: сургутский выпуск

​Рудион по пятницам: сургутский выпуск
Дело не в репертуаре
Ева Рудион 23 ноября в 18:30
523 1
Единственная сургутская аптека, которая делает лекарства, находится на грани банкротства

Единственная сургутская аптека, которая делает лекарства, находится на грани банкротства

Учреждение несет многомиллионные убытки
Артем Мазнев 23 ноября в 17:48
601 5
​В Белом Яре открылся первый в Югре скалодром, соответствующий международным стандартам // ФОТО

​В Белом Яре открылся первый в Югре скалодром, соответствующий международным стандартам // ФОТО
Анастасия Якупова 22 ноября в 17:13
525 0
В Думе Сургутского района пришли к компромиссному решению в проблеме нехватки площадей для творческой деятельности в Сытомино

В Думе Сургутского района пришли к компромиссному решению в проблеме нехватки площадей для творческой деятельности в Сытомино
Иван Назаров 22 ноября в 16:13
428 1
За свою трудовую жизнь Солохин построил 5 тысяч 430 мостов

За свою трудовую жизнь Солохин построил 5 тысяч 430 мостов
Дума Сургутского района 22 ноября в 11:52
426 0
​Единственный в Югре хоспис «Золотое сердце» обратился за помощью к власти округа

​Единственный в Югре хоспис «Золотое сердце» обратился за помощью к власти округа
Губернатор Наталья Комарова не знает о проблемах медицинского центра
Анастасия Якупова 22 ноября в 10:03
700 5
Сургутяне должны знать

Сургутяне должны знать
Вадиму Шувалову было порекомендовано рассмотреть предложение о кадровых решениях. Здесь подразумевается освобождение от тех его сотрудников, которые стали сегодня главными раздражающими факторами для сургутян
Атанас Атанасов, член Союза журналистов России, председатель Сургутского Болгарского землячества 22 ноября в 09:35
1222 14
Недострой «Газпром переработки» в Сургуте может превратиться в научно-исследовательский центр

Недострой «Газпром переработки» в Сургуте может превратиться в научно-исследовательский центр
С соответствующим предложением обратился местный бизнесмен Владимир Самборский к губернатору Югры Наталье Комаровой
Константин Шперлинг 21 ноября в 16:55
1431 55
​А в небе бродит его планета

​А в небе бродит его планета
29 августа 2018 года Почётному гражданину Сургута, района и ХМАО Валентину Солохину исполнилось 85 лет
Людмила Захарова 21 ноября в 16:36
2831 0
​Почему уличные протесты против пенсионной реформы пошли на спад и причем здесь КПРФ

​Почему уличные протесты против пенсионной реформы пошли на спад и причем здесь КПРФ
Константин Анисимов, координатор движения «Левый фронт» по Среднему Уралу 21 ноября в 15:22
561 1
​Топ-5 самых нелепых пожаров в Югре

​Топ-5 самых нелепых пожаров в Югре
Жилища губят необычные рецепты и ритуальные обряды
Ева Рудион 21 ноября в 15:00
423 0
Светлая память талантливому строителю и патриоту родного края

Светлая память талантливому строителю и патриоту родного края
Администрация города Сургута 21 ноября в 14:46
449 0
Валентин Федорович Солохин был по-настоящему предан своему делу

Валентин Федорович Солохин был по-настоящему предан своему делу
Администрация Сургутского района 21 ноября в 14:30
449 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика