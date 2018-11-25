В России придумали, куда девать осужденных силовиков

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отчиталась, что возникшая не так давно проблема с нехваткой мест в колониях для представителей силовых структуры была устранена. Ведомство предприняло меры «по созданию дополнительных мест для размещения <...> бывших работников судов и правоохранительных органов в колониях строгого режима», сообщает ФедералПресс по ссылкой на «Интерфакс».

Напоминаем, что в середине ноября замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщал, что из-за роста количества антикоррупционных дел выросло и число силовиков, направляемых в места заключения. По этой причине исправительные учреждения были переполнены.