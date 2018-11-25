​Актер Павел Прилучный обругал авиакомпанию ЮТэйр за неудобные сидения

Главный герой известного сериала «Мажор», актер театра и кино Павел Прилучный оказался недоволен своим последнем перелетом на рейсе авиакомпании ЮТэйр. Для того, чтобы получить так называемые места повышенной комфортности, он доплатил 3 тыс. рублей (по 1,5 тыс. за себя и свою спутницу), но в итоге получил кресла с не откидывающимися спинками.

Об этом он весьма красноречиво, не жалея выражений, сообщил на своей странице в Instagram.

Мнения комментаторов разделились: кто-то поддержал возмущения актера, кто-то обвинил его в чрезмерной грубости.