​Ученые выяснили, что с курильщиками можно бороться презрением

Исследователи из Западного канадского университета провели эксперимент и узнали, что на курящих людей довольно сильно влияет мнение общества. И если оно будет негативным, то курильщиков станет меньше.

Ученые в режиме реального времени тестировали более 150 человек, которым предлагалось взглянуть на пачки сигарет с надписью «Так люди смотрят на курильщиков» и фотографиями людей с презрительным выражением лица.

Когда участники эксперимента видели такие иллюстрации, они испытывали неловкость из-за осуждения общества, а после заявили о том, что у них возросла мотивация избавиться от вредной привычки.

Однако встречались и те, у которых курение было неотъемлемой частью стиля. Такие люди никак не реагировали "осуждающие" картинки.