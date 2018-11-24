Путин предложил прекращать мелкие уголовные дела после возмещения ущерба

Президент России Владимир Путин предложил прекращать уголовные дела о мошенничестве и растрате в случае, если человек совершил преступление впервые и возместил ущерб. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает «Медуза».

В список также попали статьи о нарушении авторских и патентных прав, и невыплате зарплат и пенсий, но только если задолженность погашена в течение двух месяцев после возбуждения дела. В законопроекте предлагается запретить необоснованно изымать электронные носители при расследовании преступлений в сфере предпринимательства и совершать другие действия, которые могут «привести к приостановлению законной деятельности» предпринимателей.

В тексте документа сказано, что он направлен на «дальнейшее формирование благоприятного делового климата в стране, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования».