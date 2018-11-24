2019 год в Югре станет годом семьи

Следующий год в Югре будет годом семьи. Об этом рассказала губернатор округа Наталья Комарова во время своего выступления с отчетом о работе правительства региона за 2018 год, которое прошло сегодня в Ханты-Мансийске. По ее словам главным приоритетом для властей региона является поддержка семьи.

«Для нашего региона точкой опорой является семья. Через нее нам предстоит заново открыть Югру. Приоритетное направление для властей региона – укрепление семьи и достойный уровень жизни для семей в Югре», – отметила губернатор.