Роскосмос собрался проверить высадку американцев на Луне

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что поставил задачу проверить, действительно ли США совершили высадку на Луну в 1969 году, сообщает «Газета.ру.

«Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были», — сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что ни одна страна в мире не способна сегодня реализовать лунную программу.

«Они говорят, что были, мы проверим», — добавил он.

Глава «Роскосмоса» также сказал, что рассчитывает на сотрудничество США в освоении Луны.