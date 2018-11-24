Россияне сказали, сколько им надо денег для счастья

Россиянам для счастья хватит от 116 тысяч до 208 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона, сообщают «Ведомости», со ссылкой на исследование сервиса SuperJob. На первом месте по финансовым запросам оказались жители Владивостока — им нужно 208 тысяч рублей в месяц.

Самые низкие требования у жителей Набережных Челнов и Оренбурга, которые хотели бы получать 116 тысяч рублей в месяц.

Исследование проводилось с 7 по 23 ноября в 37 городах России с населением более 500 000 человек. Были опрошены 19 500 жителей России старше 18 лет. Респонденты отвечали на вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?».