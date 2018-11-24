Югра выделит 26 миллиардов рублей на жилищные программы

В следующем году правительство Югры выделит на жилищные программы 26 миллиардов рублей. Об это заявила губернатор Югры Наталья Комарова во время отчета о работе правительства за 2018 год.

«Благодаря этой финансовой поддержке, свои жилищные условия смогут улучшить 12 879 семей. Нужно решать проблемы, которые возникли у молодых семей. В этой ситуации очевидных и простых решений нет. С 1 июля 2019 года начнет действовать правило, согласно которому приоритет в получении материальной помощи будет отдаваться семьям, совершившим сделки по приобретению жилья и тем, кому исполняется 36 лет. Сюда же попадут те, кто пострадал от недобросовестных действий застройщиков», – сообщила Наталья Комарова.