В Югре откроется центр поддержки одаренных детей

В следующем году в Югре откроется Региональный ресурсный центр выявления и поддержки одаренных детей. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова во время отчета о работе окружного правительства за 2018 год.

«Для одаренных детей будут организованны обучение и стажировка в крупнейших компаниях округа. Уже сейчас действует система «Кванторуимов», которые объединили 10000 увлеченных исследованиями югорчан. В 2019 году будет открыт еще один – в Нижневартовске. Мы можем похвастаться и нашими общеобразовательными школами. В 2018 году в топ-100 лучших школ России вошли гимназия-лаборатория Салахова в Сургуте и физмат лицей в Ханты-Мансийске. Последний оказался в 20-ке рядом с лицеем МГТУ имени Баумана», – завила губернатор.