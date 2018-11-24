Комарова: «Югра в десятке лучших систем здравоохранений мира»

По уровню младенческой смертности Югры входит в десятку лучших систем здравоохранений мира. Об этом заявила губернатор региона Наталья Комарова во время отчета о работе окружного правительства, говоря о состоянии медицины в Югре.

«У нас сейчас работает 142 кабинета школьной стоматологии, мы один из немногих регионов, где они вообще есть. Сейчас идет обновление инструментария, уже закупили 86 стоматологических установок. Благодаря этому охват школьников увеличится с 82% до 100%. Мы продолжаем открывать новые медицинские учреждения в округе. Например, сейчас создается центр медицины катастроф в Нягани. Среди наших первоочередных задач – перевод всех больниц на электронный документооборот, сокращение время прибытия для жителей ближайших населенных пунктов и решение проблемы дефицита медицинских кадров», – заявила губернатор.