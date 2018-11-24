В Югре удвоилось количество сельхоз кооперативов

Число сельхоз кооперативов в Югре за 2018 год удвоилось. Благодаря этому в регионе начинают развиваться агромаркеты. Об этом заявила губернатор региона Наталья Комарова во время отчета о работе правительства округа за 2018 год.

«Первый такой агромаркет открыт в Ханты-Мансийске. Мы планируем развивать их ив других города Югры, для чего будут запущены новые виды господдержки сельхозпроизводителей. В их числе – субсидии на роботизированные животноводческие комплексы, компенсации за круглогодичные теплицы. В таких агромаркетах будут продаваться, в том числе и товары из линейки «Сделано в Югре», который будут состоять по большей част из органической продукции», – отметила губернатор.