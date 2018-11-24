Комарова: «2019 год должен стать годом последнего балка»

В 2019 году проблема балков в Югре должна быть полностью решена. Такую задачу поставила губернатор региона Наталья Комарова во время отчета о работе правительства округа за 2018 год.

«На 1 ноября в Югре осталось 3746 балков. До конца года их не должно остаться в Сургуте, Нижневартовске, Сургутском, Советском и Березовском районах. В то же время, Нягань, Мегион, Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганский район не справятся со сносом балков в этом году. Я обращаюсь к главам муниципалитетов: условия созданы, административные возможности для вас мы усилим. 2019 года должен стать годом последнего балка», –заявила Наталья Комарова.