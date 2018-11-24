В Сургуте все-таки откроют парк «Россия – моя история»

В следующем году в Сургуте появиться мультимедийный исторический парк «Россия – моя история». Об этом рассказала губернатор Югры Наталья Комарова во время отчета о работе правительства региона за 2018 год.

«Этот парк будет посвящен, в том числе, и 900-летию с момента упоминания Югры в русских летописях. Его следует построить так, чтобы жители Сургута получили полноценный рекреационно-культурный кластер. Помимо этого, по случаю 900-летия Югры будет издана академическая история региона», – заявила губернатор.