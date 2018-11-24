Комарова: «К 2040 году спрос на нефть будет больше, чем сейчас»

Спрос на углеводороды в мире будет больше, чем сейчас. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова во время своего отчета о работе правительства за 2018 год.

«Сейчас самое важное в нефтегазовой промышленности – это технологии. Мы идем от стимулирования добычи к стимулированию развития технологии добычи. Хочу успокоить – к 2040 году спрос на углеводороды будет даже больше, чем сейчас», – отметила Наталья Комарова.