Жители Югры живут дольше, чем остальные россияне

Ожидаемая продолжительность жизни в Югре в этом году составила 74,3 года. Это в 1,5 раза больше, чем в среднем по России. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова во время своего отчета о работе правительства округа в 2018 году.

«У нас 10 место по рождаемости в России, и пятое – по минимальному показателю смертности. По итогам года в Югре живет 1,6 миллиона человека», – отмечает Наталья Комарова.