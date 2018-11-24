Жители Югры живут дольше, чем остальные россияне

Ожидаемая продолжительность жизни в Югре в этом году составила 74,3 года. Это в 1,5 раза больше, чем в среднем по России. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова во время своего отчета о работе правительства округа в 2018 году.
«У нас 10 место по рождаемости в России, и пятое – по минимальному показателю смертности. По итогам года в Югре живет 1,6 миллиона человека», – отмечает Наталья Комарова.
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