Югра находится в пятерке благополучных регионов по уровню безработицы

Югра вошла в пятерку самых благополучных регионов по уровню безработицы. Об этом сообщила губернатор округа Наталья Комарова во время своего отчета о работе правительства за год. Также глава региона отметила, что в Югре активно развивается средний и малый бизнес.
«За 2018 год было открыто 400 новых малых предприятий. В связи с этим мы продлили практику пониженные ставки налогов для ИП, работающих по упрощенной системе налогообложения», – отметила Наталья Комарова.
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