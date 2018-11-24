Югра находится в пятерке благополучных регионов по уровню безработицы

Югра вошла в пятерку самых благополучных регионов по уровню безработицы. Об этом сообщила губернатор округа Наталья Комарова во время своего отчета о работе правительства за год. Также глава региона отметила, что в Югре активно развивается средний и малый бизнес.

«За 2018 год было открыто 400 новых малых предприятий. В связи с этим мы продлили практику пониженные ставки налогов для ИП, работающих по упрощенной системе налогообложения», – отметила Наталья Комарова.