Доходы Югры выросли в 1,6 раза за год

Доходы Югры за год выросли в 1,6 раза. Об это рассказала губернатор региона Наталья Комарова в ходе своего отчете о работе правительства.

«Валовой региональный продукт (ВРП) показал рост в 2,7%, преодолев планку в 3,396 трлн рублей. Доходы округа выросли в 1,6 раза. По оценкам агентств, Югра является второй в стране по экономическим показателям. За год нам удалось привлечь 967 млрд инвестиций, 28% из них – в ВРП. Мы находимся на третьем место среди регионов РФ по объему инвестиций на душу населения», – заявила Наталья Комарова.