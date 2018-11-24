В эти минуты в Ханты-Мансийске губернатор Югры Наталья Комарова выступает с отчетом о результатах работы окружного правительства за год. Самое важное будет публиковать портал siapress.ru. Следите за обновлениями.
Губернатор Югры сегодня отчитается о работе правительства округа за год
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Сегодня в 11:58, просмотров: 89, комментариев: 0
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