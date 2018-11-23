В Лямина и Сытомино раньше времени закончили ремонт линии электропередачи

Рядом с поселениями Лямина и Сытомино Сургутского района раньше запланированного времени завершили ремонт линии электропередачи. Уже к 15:30 на все объекты населенных пунктов была подана электроэнергия. По словам директора департамента ЖКХ, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района Дмитрия Рябченко население поселков было предупреждено заранее:

«Отключение электричества было произведено в связи с плановыми работами на одном из участков. В ходе осмотра сетей было обнаружено их повреждение и для предотвращения аварийных ситуаций подали в наш департамент заявку на ремонт. Для этого потребовалось полное отключение. В то же время все социокультурные объекты отапливались от резервных источников. Жизни и здоровья граждан ничего не угрожало. Планировалось завершить работы в 17.00, но их удалось закончить в 15.30».