​На выходных в Югре ожидаются сильные морозы и метель

Морозы до минус 32 градусов по ночам, метель, снег и гололед - в грядущий уикенд синоптики обещают югорчанам традиционную для региона погоду.

В субботу днем температура воздуха составит минус 21-26 градусов, ночью - до минус 32.

С 25 по 28 ноября также ожидаются местами небольшой снег, слабая метель, ветер переменных направлений до 10 метров в секунду и 30-градустные морозы.