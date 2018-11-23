​Российская армия заняла второе место в рейтинге сильнейших в мире

Портал Business Insider составил список сильнейших армий мира. Первое место отдано США с военным бюджетом 647 миллиардом долларов и численностью вооруженных сил в два миллиона человек.

Российская армия численностью 3,6 миллиона человек заняла второе место рейтинга. Бюджет вооруженных сил РФ - 47 миллиардов долларов.

В десятку вошли армии Китая (численность 2,6 млн человек), Индии (1,2 млн), Франции (388 тысяч), Великобритании (279 тысяч), Южной Кореи (5,8 миллиона), Японии (310 тысяч), Турции (710 тысяч) и Германии (208 тысяч).

При составлении списка аналитики учитывали численность армии, разнообразие вооруженных сил, а также другие параметры и ресурсы.