​В Югре родились 17 223 ребенка

К Дню матери Фонд социального страхования Югры опубликовал данные о количестве новорожденных в округе.

За девять месяцев на свет появились 17 223 югорчанина. Традиционно, мальчиков (8951) родилось больше, чем девочек (8272). Кроме того, 217 женщин родили двоен, а двое - тройняшек.

В 2018 году в рамках программы «Родовой сертификат» медицинским организациям перечислено около 200 миллионов рублей.