​Треть россиян почувствовали рост социальной несправедливости в стране

28 процентов россиян считают, что наше общество за последний год стало менее социально справедливым. Обратного мнения придерживаются 16 процентов наших сограждан. 54 процента полагают, что ничего не изменилось. Таковы результаты опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).

Для того, чтобы общество стало более социально справедливым, в первую очередь государству необходимо бороться с коррупцией (14%), полагают респонденты. Также для этих целей необходимо следовать принципу «закон един для всех» и больше внимания уделять простым людям (по 11%). Каждый десятый (9%) опрошенный полагает, что нужно повысить зарплаты и пенсии.

Кроме того, треть россиян (32%) заявили, что власти страны скорее препятствуют социальной справедливости в обществе.