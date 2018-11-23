​Обанкротившихся россиян смогут лишать единственного жилья

Единственное жилье россиян, признанных банкротами, может быть включено в конкурсную массу и реализовано с торгов. Об этом со ссылкой на решение коллегии Верховного суда (ВС) РФ сообщает «Интерфакс».

Коллегия ВС вынесла решение по делу москвича Анатолия Фрущака и удовлетворила кассационную жалобу на акты нижестоящих судов, разрешивших должнику спасти свою пятикомнатную квартиру площадью 198 квадратных метров от реализации.

Эксперты опасаются, что это решение может быть попыткой преодолеть позицию Конституционного суда по вопросу об имущественном иммунитете единственного жилья.

«Прецеденты по ограничению права на единственное жилье чреваты распространением данной опасной практики на другие споры, что, как я полагаю, крайне нежелательно», - пояснил агентству партнер юридической фирмы «Юст» Александр Боломатов.