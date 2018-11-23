Прием по личным вопросам проведет в Сургуте Уполномоченный по правам человека в Югре

27 ноября в Сургуте, в здании гуманитарного корпуса СурГУ по ул. Энергетиков, 8 с 16 до 18 часов прием по личным вопросам проведут Уполномоченный по правам человека в Югре Н.В. Стребкова, представители отделения Пенсионного фонда РФ по Югре, Департамента труда и занятости округа, Департамента социального развития ХМАО-Югры, а также заместители Главы города А.А. Жердев (общее руководство управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; контрольным управлением, управлением по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов, специальным отделом, контрольно-ревизионным управлением; правовым управлением, управлением организационной работы и документационного обеспечения, управлением кадров и муниципальной службы, управлением записи актов гражданского состояния) и А.Р. Пелевин (общее руководство департаментом образования, комитетом культуры и туризма, управлением физической культуры и спорта, отделом молодёжной политики, управлением по опеке и попечительству, управлением по труду, службой по охране здоровья населения).