​В Югре на 70 процентов выросло количество выданных новых кредитных карт

С января по сентябрь 2018 года жители Югры получили в банках 99 912 новых кредитных карт. Это - на 69,8 процента большем, чем за такой же период прошлого года.

Округ расположился на 25 строчке рейтинга Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по динамике выдачи новых кредитных карт среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования.

В целом по стране показатель увеличился на 66 процентов. При этом наибольшую динамику роста в возрастной структуре заемщиков данного вида розничного кредитования демонстрирует доля граждан в возрасте старше 65 лет - на 1,5 процента.

«Существенный рост выдачи кредитных карт гражданам старше 60 лет обусловлен, прежде всего, наличием у них стабильного дохода в виде пенсии. Кроме того, людям «старшего поколения» свойственно более ответственное отношение ко всем аспектам жизнедеятельности, включая финансовый», - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.