​В Югре две банковские сотрудницы, похитившие 22 миллиона рублей, получили условные сроки

Белоярский районный суд вынес приговор двум банковским сотрудницам, признав их виновными в присвоении и растрате 22 миллионов рублей. За совершенные преступления женщины получили условные сроки от трех до четырех лет.

Следствием было установлено, что 40-летняя жительница района с 2015 по 2017 год похищала деньги, принадлежащие банку, в котором работала.

«В июле 2015 года, узнав, что знакомый мужчина нуждается в займе денежных средств под проценты, злоумышленница внесла недостоверные сведения в банковскую программу и вывела более шести миллионов рублей с банковского счета организации, впоследствии передав их приятелю. По аналогичной схеме спустя полгода она вывела и перевела на различные счета физических лиц более 15 миллионов рублей. А для того, чтобы не вызвать подозрения у службы безопасности, к преступной деятельности привлекла 35-летнюю коллегу, которая и подтвердила законность банковских операций», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Позже женщины украли более миллиона рублей, которые потратили на покупку машин и погашение кредитов. В общей сложности им удалось похитить более 22 миллионов рублей. Сейчас похищенные средства возвращены банку.