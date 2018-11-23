Миллионы на Айфоны: югорчане покупают дорогие устройства

Свыше шести миллионов рублей жители УрФО потратили на новые яблочные смартфоны. Самый популярный объем – 64 GB, наиболее востребованные цвета – черный, серый и золотой. Каждое второе устройство было куплено в кредит. Таковы итоги продаж за четыре недели в салонах «МегаФона» и интернет-магазине оператора.

Главными охотниками за новинками от Apple оказались мужчины. Регионами лидерами по числу продаж ­– Свердловская, Тюменская, Челябинская области и ХМАО-Югра. Средний Урал также занял пятое место в общероссийском рейтинге. Больше фанатов новой продукции оказалось только в Москве, Питере, Самаре и Ростове-на-Дону.

Самая популярная модель в точках продаж «МегаФона» – Apple iPhone XR 128 GB. Ее выбрал каждый третий покупатель.

«Это идеальный вариант для тех, кто хочет быть быстрее и мобильнее. Помимо широкого экрана и большой памяти владельцев новых iPhone ждет самый быстрый 4G+. А успешный тандем такому смартфону составит линейка тарифов «Включайся!» с безлимитным интернетом», – говорит директор по продажам на массовом рынке«МегаФона» на Урале Александр Малов.

Интересные факты про новый iPhone:

1.Интернет для самых быстрых. Средние скорости передачи данных на «яблочных» гаджетах почти в два раза превышают этот показатель для общей базы смартфонов России. Средняя скорость мобильного интернета у новой линейки составляет около 60 Мбит/с, против 25 Мбит/с по сети «МегаФона».

2.Быстрее 2017 года. Средние скорости мобильного интернета в целом по России у новых смартфонов iPhone XS Max выше, чем у версий iPhone X 2017 года, примерно на 80%.

3.Мобильный шопинг. 60% владельцев нашли свой смартфон через интернет-магазин и получили его с доставкой на дом.

4.Прогноз трафика. За последние два года трафик у пользователей самых современных смартфонов в сети «МегаФона» увеличился в несколько раз. Аналитики компании прогнозируют рост потребления мобильного интернета на 50% у клиентов с новыми iPhone до сентября 2019 года.

Подробности в интернет-магазине оператора.