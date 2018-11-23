​Тюменская энергосбытовая компания объявила о ребрендинге

Тюменская энергосбытовая компания (ТЭК) переименована в АО «Газпром энергосбыт Тюмень». Ребрендинг АО «Тюменская энергосбытовая компания» и ООО «ТЭК-Энерго»будет производиться в несколько этапов и завершится в 2019 году, сообщили siapress.ru в пресс-службе компании.

Подчеркивается, что никаких других формальных изменений, кроме смены названия, для клиентов не произойдет: «Все заключенные ранее договоры действуют в полном объеме на прежних условиях. Юридические лица получат в декабре платежные документы от АО «Газпром энергосбыт Тюмень», для физических лиц вид квитанции пока останется прежним, также все способы передачи показаний приборов учета, оплаты электроэнергии, а также реквизиты не изменятся».

Сфера деятельности компании сегодня включает в себя не только обеспечение энергоснабжения более 19 тысяч юридических лиц и свыше 560 тысяч физических лиц на территории ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской области. Предприятие осуществляет расчетно-кассовое обслуживание для организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги; строит и обслуживает автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии в городах и на предприятиях Тюменского региона, а также на территориях Уральского и Центрального федеральных округов; активно заключает энергосервисные контракты в области модернизации теплового оборудования и систем внутреннего и внешнего освещения.

Генеральный директор АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Татьяна Бычкова заверила: «Приоритеты компании остаются прежними, а профессиональные стандарты ПАО «Газпром», с которыми ассоциируется новое наименование предприятия, станут достойной основой для его дальнейшего развития как в основном, так и в новых направлениях работы, а также для расширения географии деятельности. Неизменной остается и наша клиентоориентированная политика, благодаря которой ранее АО «Тюменская энергосбытовая компания», а ныне АО «Газпром энергосбыт Тюмень» по праву считается и, уверена, будет считаться впредь одним из лидеров отечественной энергетической отрасли».