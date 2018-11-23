​В Югре трактор с машинистом ушли под лед, водолазы приступили к поискам

В четверг, 22 ноября, около 10.00 в Кондинском районе 27-летний машинист на тракторе ушел под лед. На место происшествия прибыл поисково-спасательный отряд. Сегодня утром работу по поиску продолжат водолазы, сообщили siapress.ruв пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

По данным отделения пропаганды окружного управления ГИБДД, мужчина расчищал снег на подъезде к селу Ямки: «В нарушении техники безопасности, при наличии ограждения и дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен», совершил выезд на ледовую переправу через реку Конда, в результате чего транспортное средство провалилось под лёд».

Стоит отметить, что это уже вторая трагедия, произошедшая в Югре из-за выезда транспортных средств на неокрепший лёд. В Нижневартовском районе 16 ноября пропала семья, пытавшаяся переехать реку Корлики на снегоходе. Погибшими найдены 4-летний ребенок и две женщины, поиски мужчины продолжаются. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Спасатели напоминают, что лед на водоемах региона еще не достаточно крепок и настоятельно рекомендует не выезжать и не выходить на лед.