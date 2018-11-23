​Голикова рассказал, что сможет повысить рождаемость в России

Мотивировать российские семьи рожать больше детей поможет решение квартирного вопроса. Такое мнение на «Деловом завтраке» в «Российской газете» высказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова:

«Важная тема, может быть, я даже поставила бы ее на первое место, она финансовая, это возможность иметь жилье. Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее. Понятно, как только появляется тема жилья, появляется тема ипотеки - эффективна она или нет. Наверное, здесь есть еще над чем подумать. Потому что семьи входят в ипотеку, но дальше возникает тема выплат по ней. Это дополнительное финансовое обременение. И уже семья рассуждает: а надо ли второго ребенка? Может быть, надо сначала выплатить ипотеку? А потом второй или третий? Откладывают время рождения, возраст нарастает, потом уже и желания не возникает. Может быть, и смысла особого в этом не видят».

Также она подчеркнула, что данные по рождаемости и на данные по смертности вызывают тревогу. И объяснила ситуацию последствиями «исторического периода, который мы переживали».

«Тем не менее в России все равно рожают больше, чем в Европе. Суммарный коэффициент рождаемости у нас, даже упавший, лучше. Надо сказать спасибо нашим женщинам и семьям, что они, несмотря на сложности, рожают детей. И очень важно, что у нас приоритет за патриархальной, традиционной семьей», - резюмировала вице-премьер.