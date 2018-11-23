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Ночь. Пятница. Специи: югорчане отправятся шопиться в интернет

Статистика связистов опровергла миф, что магазины созданы для женщин. По данным «МегаФона», каждые 7 из 10 онлайн-покупок в #Специях совершают представители сильного пола. Любители мобильного шопинга чаще заказывают смартфоны и гаджеты, бытовую технику и электронику.

В разгар «Черной пятницы» и высокой покупательской активности «МегаФон» приготовил подарок для многочисленных любителей #Cпеций – повысил кэшбэк до 30%.

Сервис #Специи объединяет сотни магазинов и дает внушительный кэшбэк. Благодаря этому всего за год его популярность выросла в 5 раз. Чаще всего заказывают товар в глобальной сети люди в возрасте от 25 до 34 лет. Заходят они в основном со смартфонов Xiaomi и Samsung, на третьем месте владельцы яблочной продукции.

За товарами и дополнительной выгодой, по оценке экспертов, уральцы чаще всего ходят в период с 14:00 до 16:00 часов и с 20:00 до 23:00 часов.

Больше всего любителей кэшбэка живет в Свердловской области, совсем немного им уступают югорчане. Далее идут челябинцы и тюменцы. В среднем пользователь #Специй тратит на шопинг 15 000 рублей. Самое крупное приобретение было совершено на сумму 265 000 рублей, а минимальное – на 49 рублей.

В ТОП-5 по сумме заказов через кэшбэк-сервис вошли компании:

  • 1.МегаФон
  • 2.Booking.com
  • 3.Ситилинк
  • 4.AliExpress
  • 5.М.Видео

«Специи объединяют более 300 востребованных магазинов в 19 категориях товаров. Когда какой-то крупный бренд объявляет распродажу – заказы могут вырасти в 10-20 раз. «Черная пятница» не станет исключением и наши покупатели смогут получить максимальную выгоду от шопинга. Вознаграждение поступит на счет абонента «МегаФона», а полученный кэшбэк можно использовать для оплаты услуг связи либо потратить на другие покупки», – рассказал Александр Малов, директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале.

При помощи Специй от «МегаФона» пользователи получат повышенный кэшбэк до 31 декабря 2018 года. До 30% от совершенных покупок возвращается на счет телефона.


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Сегодня в 09:05, просмотров: 237, комментариев: 0


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