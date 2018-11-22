​Перед «черной пятницей» в сети появилось сотни клонов AliExpress

Эксперты Group-IB в преддверии «черной пятницы» выявили сотни поддельных сайтов, копирующих известные интернет-магазины. Только клонов AliExpress нашлось более 400, еще 200 маскировались под известные бренды и интернет-магазины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании, занимающейся информационной безопасностью.

Мошенники могут преследовать разные цели: продать контрафакт или украсть деньги или данные банковских карт пользователей. Специалисты рекомендуют проверять адресную строку магазина каждый раз при переходе со страницы на страницу, а также проверять дату создания сайтов через Whois-сервисы. Кроме того, не рекомендуется переходить по ссылкам в публикациях, посвященным скидкам. Для покупок в интернете советуют завести отдельную карту и не оставлять ее данные на подозрительных ресурсах.