​В ФСБ сообщили о предотвращении нескольких нападений на школы после трагедии в Керчи

ФСБ предотвратила ряд нападений на образовательные учреждения России после трагедии, произошедшей в Керчи. Об этом рассказал представитель ведомства Сергей Егоров в Совете Федерации.

«К сожалению, должен констатировать, что этот случай в Керчи, он действительно дал всплеск. Только в октябре мы предотвратили целый ряд нападений на школы», - цитирует Егорова «Интерфакс». Сложившуюся ситуацию он назвал «очень сложной» и подчеркнул, что законодательство о безопасности образовательных учреждений необходимо совершенствовать.

Массовое убийство в Керченском колледже совершено 17 октября. Погиб 21 человек, порядка 50 получили ранения.