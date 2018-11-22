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​В ФСБ сообщили о предотвращении нескольких нападений на школы после трагедии в Керчи

ФСБ предотвратила ряд нападений на образовательные учреждения России после трагедии, произошедшей в Керчи. Об этом рассказал представитель ведомства Сергей Егоров в Совете Федерации.

«К сожалению, должен констатировать, что этот случай в Керчи, он действительно дал всплеск. Только в октябре мы предотвратили целый ряд нападений на школы», - цитирует Егорова «Интерфакс». Сложившуюся ситуацию он назвал «очень сложной» и подчеркнул, что законодательство о безопасности образовательных учреждений необходимо совершенствовать.

Массовое убийство в Керченском колледже совершено 17 октября. Погиб 21 человек, порядка 50 получили ранения.


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22 ноября в 21:14, просмотров: 245, комментариев: 2


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Комментарии:
Ринат Кадыров
не нравится
22 ноября в 23:12
Психов с каждым годом все больше. Постоянное затягивание гаек со стороны государства и поясов со стороны населения приносит свои плоды.
kosha
не нравится
Сегодня в 00:09
Ещё бы разобраться что этих психов создает.

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