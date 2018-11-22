​Количество россиян, возлагающих ответственность за происходящее в стране на Владимира Путина, достигло 61 процента

61 процент россиян возлагает полную ответственность за проблемы, стоящие перед страной, на президента России Владимира Путина. За год их доля выросла на шесть процентов и достигла максимума за все время исследований «Левада-центра».

Еще 22 процента опрошенных считают, что глава государства несет ответственность за происходящее в «некоторой мере». Число полагающих, что президент все делает правильно, а вину возлагают на коррумпированных чиновников, снизилось с октября 2017 года на один процент и составило десять процентов. Восемь процентов (6% год назад) респондентов возложили ответственность на обстоятельства.

Электоральный рейтинг президента снизился за год с 66 до 56 процентов.

Опрос проведен 18-24 октября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.