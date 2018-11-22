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Губернатор Тюменской области отчитался о достижениях региона

Сегодня в ходе обращения к областной думе губернатор Тюменской области Александр Моор обозначил те достижения, которых регион добился за последнее время.

«Доля промышленности в структуре нашей экономики превышает 30 процентов – а всего лишь десять лет назад она была меньше десяти. Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей – более двадцати процентов! В Индексе научно-технологического развития субъектов РФ Тюменская область вплотную подошла к десятке лидеров».

За последние несколько лет в Тюменской области открылись десятки новых производств. Пополняются индустриальные парки. Созданы тысячи новых рабочих мест. По урожайности овощей открытого грунта наш регион стал первым в России.

В регионе ведется активное дорожное и жилищное строительство, благоустройство общественных пространств и дворов. Ведется война с нелегальными свалками, улучшается состояние больницу, школ, университетов и спортивных объектов.

«Запущено еще 11 новых промышленных производств, причем не только в Тюмени, Тобольске и Увате, но и в других районах области. Признана лучшей в стране наша система сельскохозяйственной кооперации – а ведь ее потенциал еще далек от полного раскрытия. Вокруг областной столицы создан лесопарковый «зеленый пояс» – самый большой в Уральском федеральном округе и один из самых больших в России. А первая в истории региона пересадка костного мозга? А два новых детских сада и три новых, с нуля выстроенных, школы за год?», - отметил Александр Моор.

Именно в Тюменской области — впервые за пределами Москвы — был проведен финал Кубка России по киберспорту. Набирают ход туристические проекты.

«Конечно, и успехи текущего года, и те, которые видны в более глубокой временной ретроспективе – результат самоотверженного труда всех тюменцев. А также – особых усилий тех, кто направлял этот труд, создавал для него условия, определял ориентиры и устанавливал приоритеты», — заключил Александр Моор.


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Сегодня в 15:54, просмотров: 148, комментариев: 0


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