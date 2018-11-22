Александр Моор задал курс развития Тюменской области

Сегодня, 22 ноября, губернатор Тюменской области Александр Моор обратился с посланием к областной думе и жителям региона. Он обратил внимание на пять ключевых моментов в вопросах развития области:

1. Инвестиционный климат. Он должен стать еще более комфортным и дружелюбным. «Инвестиции работают на рост, на создание новых рабочих мест, на развитие инфраструктуры, на повышение качества жизни. И не в последнюю очередь – на обеспечение равных условий для самореализации всех жителей области. Три индустриальных парка, к которым скоро добавится и агроиндустриальный, – хорошо, но недостаточно. Я настоятельно советую главам всех без исключения муниципальных образований готовить создание небольших промышленных площадок районного масштаба, адаптированных под местные возможности и нужды и обеспечивающих малому бизнесу как минимум тот же уровень благоприятствования, которым пользуются резиденты крупных парков».

2. Улучшение качества жизни людей. Сюда относится поддержка и строительство доступного жилья, улучшения дорожной сети и социально-бытовой инфраструкуры. «Мы продолжим инвестировать в здравоохранение. Мы должны сделать доступной профилактическую и диагностическую медицину для каждого человека, искать новые способы решения привычных задач. Мы продолжим совершенствовать кластер высокотехнологической помощи, флагманом которого является тюменский Медицинский город. Гордостью Тюменской области является программа ремонта и строительства школ, детских садов, организаций культуры», — отметил Александр Моор.

3. Налаживание системы отношений между ЯНАО, ХМАО и Тюменской областью. «Совместными усилиями мы можем занять в нем достойную позицию – перемены работают на нас. Приобретает второе дыхание Северный морской путь. Возникают новые транспортные коридоры, прокладываются широтные и меридиональные транспортные пути. Мы находимся на скрещении этих коридоров, и если сможем воспользоваться открывающимися возможностями, дивиденды окажутся колоссальными. «Направлением главного удара» в этом отношении в ближайшие годы станет формирование тремя регионами научно-образовательного центра мирового уровня».

4. Повышения производительности труда. «Это одна из острейших проблем и всей России, и нашей области. Закономерно, что Тюмень в прошлом году стала пилотным регионом приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости», закономерно и то, что теперь эта тема выделена в особый национальный проект. Потому что с каждым годом становится все яснее, что проблема не решается одними только закупками новой техники, оптимизацией технологических процессов и модернизацией рабочих мест. Проблема в головах, в психологии – и рядовых работников, и руководителей».

5. Экспортный потенциал области. Сейчас годовой объем экспорта Тюменской области приблизился к миллиарду долларов. «В следующем году этот вес надо взять. И тут тоже потребуются нестандартные подходы, в которых поверх традиционной отраслевой номенклатуры органично соединятся тренды различного происхождения. Скажем, тюменскую медицину уже пора воспринимать как полноценную экспортно-ориентированную отрасль, при этом тесно связанную с туристическим бизнесом. «Медицинский туризм» бурно растет во всем мире, а по параметрам цены и качества Тюмень более чем конкурентоспособна – если не в глобальном масштабе, то в масштабе всего евразийского континента точно», — сказал губернатор.