Тюменский технопарк оценили на федеральном уровне

На сегодняшний день Тюменский технопарк входит в десятку лучших в России. Учреждение было открыто в ноябре 2008 года с целью поддержки и развития технологических инноваций среднего и малого бизнеса. За десять лет активной деятельности доходы его резидентов составили более 5,9 миллиарда рублей, а налоговые отчисления в бюджеты разных уровней превышают сумму 720 миллионов рублей.

Благодаря выстроенному сотрудничеству с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Тюменский технопарк реализуются в регионе программы «УМНИК», «Старт», «Коммерциализация» а также «Развитие-НТИ».

«Технологии, разработанные резидентами Тюменского технопарка, применяются в медицине и агропромышленном комплексе, дорожном хозяйстве и строительстве, их используют нефтегазодобывающие компании и предприятия малого и среднего бизнеса, — отмечал губернатор Тюменской области Александр Моор. — Они востребованы рынком и приносят реальную пользу конкретным людям – это очевидный и самый важный результат десятилетней деятельности технопарка, заслуга его резидентов, специалистов и экспертов, сопровождающих развитие инновационных проектов».

Кроме того, работу центра оценили на федеральном уровне. «Благодаря деятельности технопарка Тюменская область стала одним из регионов-лидеров в стране по развитию инновационного климата, а сам технопарк – ключевым звеном инновационной инфраструктуры региона», — подчеркивал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков в обращении к директору департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леониду Остроумову.