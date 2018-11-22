Учащиеся сургутской школы провели флешмоб «Доброе сердце»

21 ноября в 13.00 перед центральным входом в магазин «Мясной двор», расположенный на проспекте Ленина, учащиеся сургутской школы № 24 провели флэшмоб «Доброе сердце». Ребята стали активными участниками городской добровольческой акции «10 000 Добрых Дел», которая была инициирована отделом молодёжной политики администрации города.

Данное событие стало одним из мероприятий в рамках школьного плана «10 000 Добрых Дел». Во время проведения флешмоба дети были одеты в футболки с сердцем на груди.

Ведущими лозунгами мероприятия стали такие призывы как: «Время быть щедрым», «Добро спасёт мир», «Мы творим добро». Флешмоб выполнялся под современную детскую песню «Время придёт».

Даже сургутская погода благоволила проведению мероприятия такой тематики: температура воздуха повысилась, снег перестал падать.

Жители города останавливались, чтобы послушать и посмотреть, что делают ребята. Дети видели в глазах прохожих поддержку, а на их лицах улыбки одобрения. Самые неравнодушные озвучили группе ребят своё положительное отношение к акциям, данной тематике, выражали признательность за то, что дети поддерживают и привлекают внимание к теме благотворительности.