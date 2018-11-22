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Дума Сургута подготовила участок земли для строительства университетского кампуса

Сургутские депутаты приняли решение подготовить участок земли в пойме Оби для строительства кампуса Сургутского университета. Соответствующее постановление было одобрено на заседании городской думы 22 ноября. По словам заместителя председателя думы Артема Кириленко, этот участок уже находится в собственности округа.

«От нас требовалось только изменить земельных зон. Раньше на этом участке хотели расположить центр для инвалидов, но после того, как было куплено помещение на Нефтеюганском шоссе, то в округе решили, что эффективнее будет сделать там кампус. Других таких подходящих участков в городе нет», – объяснил Артем Кириленко.

В ответ на предложение перенести кампус на территорию ядра города рядом со зданием СурГУ Надежда Красноярова заметила, что это невозможно:

«Ядро города использовать нельзя. Да, там сейчас пустырь, но мы доведем дело до конца и благоустроим эту территорию».


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Сегодня в 13:58, просмотров: 93, комментариев: 0


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