Скандально известный депутат думы Урая от «Единой России» Михаил Горбачев сложил с себя полномочия

Сегодня скандально известный депутат Думы города Урай от партии «Единая Россия» Михаил Горбачев сложил с себя полномочия на двадцать третьем заседании Думы города Урай по представлению прокуратуры. Поводом стали систематические прогулы депутатом заседаний и уклонение от работы с избирателями. В конце января этого года он покинул пост главврача Урайской городской клинической больницы и возглавил Тюменскую больницу Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства". Наблюдатели указывали, что этому решению предшествовали скандалы в больнице. Последний из них произошел как раз в декабре 2017 года. Тогда стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность» по факту заражения девяти пациентов Урайской городской больницы инфекционной болезнью печени при очистке крови. Официально так и не было названо, чем именно были заражены люди, но от неофициальных источников известно, что речь могла идти о гепатите А, В или С. Уголовное производство было открыто в отношении неустановленного круга должностных лиц. В местной среде врачей обсуждали, что этот скандал и повлиял на уход руководителя. Инициативная группа граждан во главе с бывшим депутатом гордумы Леонардом Насибуллиным на протяжении нескольких месяцев добивалась отзыва мандата Михаила Горбачева. Данную инициативу поддержали большинство избирателей, в том числе представители общественности и политических партий, в первую очередь ЛДПР.

О том, что горожане поднимают вопрос об импичменте, стало известно в ходе традиционных отчетов депутатов думы города перед избирателями. На вопрос, почему на встрече нет Горбачева, вице-спикер думы, руководитель фракции партии «Единая Россия» Артем Бабенко не смог ответить. Он лишь подтвердил, что, действительно, после переезда в Тюмень депутат не появлялся в парламенте. Также вице-спикер добавил, что вопрос о сложении полномочий Горбачева из-за его переезда во фракции «Единой России», куда он входит, пока не поднимался.

Проверкой прокуратуры города Урай установлено, что в 2018 году депутат Думы города Урай Михаил Горбачев не присутствовал ни на одном из 7 заседаний представительного органа, также депутат не присутствовал ни на одном заседании комиссии Думы города по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности, членом которой он является. Уважительные причины отсутствия депутата отсутствуют, отсутствие Михаила Горбачева в городе Урай не является уважительной причиной.

При этом, Михаил Горбачев не уведомлял, в нарушение приведенных положений муниципальных нормативных правовых актов, председателя Думы города, председателя постоянной комиссии, председателя рабочей группы либо сотрудников аппарата Думы города о причинах отсутствия.

Помимо этого проверкой прокуратуры города Урай установлено, что на протяжении 2018 года Горбачев М.В. не проводил приемы граждан, не отчитался перед избирателями, что также является нарушением правил депутатской этики. Но данные факты неисполнения обязанностей депутата городской Думы также остались без внимания представительного органа.

«Депутатская работа – это особая ответственность перед избирателями. Те, кто находится сейчас в Думе, делегированы туда жителями, которые поддержали их на выборах. Отношение к этой работе должно быть соответствующим. Если депутат отсутствует на заседании, он лишается возможности отстаивать интересы своих избирателей. Он их подводит. Уважительных причин здесь быть не может, кроме временной утраты трудоспособности. Все мы люди, случиться может все что угодно. Но во всех прочих случаях никаких отговорок быть не может. Депутат должен быть на рабочем месте», — категорично заявил депутат Думы ХМАО-Югры от фракции ЛДПР Сергей Тульников.

Напомним, что Михаил Горбачев был избран по второму избирательному округу, это пятимандатный избирательный округ. Там и так отсутствует один депутат – Олег Зацепин, он был избран в окружную думу. И бездействует Горбачев. В итоге вместо пяти депутатов работают три. Естественно, это отражается на качестве работы парламентариев. Такая ситуация бы не сложилась, если бы не бездействие со стороны руководства Думы города. В результате население одного из избирательных округов города Урай не может получать помощь от избранного ими депутата, из-за злостного уклонения Михаил Горбачевым своих обязанностей. Очевидно, что проживание в новом месте объективно препятствует исполнению этим депутатом своих полномочий.

Причем, подобная практика уклонения от работы в представительном органе города Урай стала носить уже системный характер, так на последнем заседании Думы города Урай в октябре не было уже 6 депутатов. В тоже время контроль и общее руководство за работой Думы осуществляет председатель Галина Александрова, но этот контроль видимо носит формальный характер.

Весь этот беспредел происходил в однопартийной думе, где представлены только члены партии Единая Россия. Долгое время тема бездействия Горбачева была в думе под запретом, пока не получила общественную огласку и не привлекла внимание прокуратуры. Сейчас избиратели, особенно в Югре очень политизированны и такое равнодушие и бездействие со стороны избранных депутатов вряд ли забудут.

Отметим, различные нарушения в деятельности гордумы Урая и ранее всплывали в публичной повестке. Так, в апреле текущего года разразился скандал с увольнением начальника юридического отдела аппарата думы Ольги Гамузовой, которую, по словам осведомленных собеседников издания, Александрова якобы выдавила с работы. Глава юридического отдела также указывала на несоответствие работы думы нормам законодательства.

«По вопросам организации работы думы и принятым депутатами решений поступило несколько актов реагирования надзорных органов. Так, из прокуратуры города неоднократно поступала информация о некачественной подготовке вопросов к заседаниям думы, а также несколько представлений о нарушениях законодательства в организации работы думы и решения думы о бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», – информировала тогда Ольга Гамузова.

Решение о сложении полномочий своего коллеги депутаты города Урай приняли единогласно, сам виновник Михаил Горбачев предпочел пропустить и это последнее для него заседание и уже наверняка больше никогда не появится в городе Урай, с которым его больше ничего не связывает. По информации источников в прокуратуре города в ближайшее время может лишится мандата еще один член фракции «Единой России» депутат Вячеслав Моряков, который является фигурантов двух уголовных дел по реконструкции городской площади «Планета звезд». Конкурс на проведение реконструкции площади выиграла компания «Нефтедорстрой» депутата городской думы Вячеслава Морякова. Но сам за проект браться не стал, а по договору подряда передал его ООО «Альянс-М» бизнесмена и лидера местного отделения «Справедливой России» Валерия Макушина. Именно его компания, как считают силовики, и заменила стройматериалы на более дешевые, а начальник УКСа Сергей Макаров согласовал эти действия. Это уголовно наказуемое деяние, как отмечают силовики, могло произойти только с личной подачи Морякова. Таким образом, по оценке экспертов в городе Урай могут пройти досрочные довыборы депутатов городского парламента, в связи с отсутствием 3 народных избранников.