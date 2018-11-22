​Полицейские Югры задержали интернет-мошенников, жертвами которых стали десятки человек из разных регионов страны

Полицейские Югры задержали троих уроженцев Тюменской области и республики Казахстан, которых подозревают в серии интерент-мошенничеств.

Мужчины размещали объявления о продаже строительных материалов, бытовой техники, вагончиков, а также сельскохозяйственного оборудования, используя фиктивные фотографии. Находя жертву, они убеждали ее полностью оплатить товар: якобы предприятие работает только на таких условиях и осуществляет доставку в удобное для клиента место. После получения денег номер покупателя отправляли в «черный» список.

По предварительным данным, преступники успели обмануть 70 человек из Югры, Тюмени, Екатеринбурга, Хабаровска и республики Коми. Сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей.

«В ходе проведения обысков по месту жительства подозреваемых оперативники изъяли банковские карты, средства мобильной связи и сим-карты. В настоящее время сотрудники полиции установили причастность фигурантов к 70 эпизодам противоправной деятельности, 30 из которых были совершены в отношении югорчан», - отметили в пресс-службе УМВД округа.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.