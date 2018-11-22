​В Когалыме из-за неаккуратного обгона в ДТП пострадали три человека

Утром в среду, 21 ноября, в на улице Береговая Когалыме столкнулись Mitsubishi Pajero и Volkswagen Polo.

Авария произошла из-за того, что 40-летний водитель «японки», совершая обгон, врезался в немецкую иномарку, движущуюся по той же полосе, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры. В результате столкновения травмы получили 28-летний водитель Volkswagen, а также его пассажиры - 42-летняя женщина и 19-летний юноша.

За сутки на территории округа зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.